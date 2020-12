Decorazione Natale sul Covid-19, web contro Jennifer Aniston

Jennifer Aniston scivola su una decorazione natalizia Covid-19. La rete è insorta contro di lei accusandola di insensibilità nei confronti delle vittime della pandemia: l’attrice ha postato nelle Stories di Instagram l’immagine di un oggetto in legno con incisa la scritta ‘Our first pandemic 2020’ (la nostra prima pandemia 2020).



La Aniston non ha incluso spiegazioni nel messaggio né ha commentato le reazioni scatenate dal post. Alcuni dei suoi fan sono anche intervenuti in sua difesa, sottolineando che si tratta solo di una presa di coscienza di ciò che sta accadendo al giorno d’oggi e ricordando che l’attrice è stata sempre una fervida sostenitrice dell’uso della mascherina in pubblico.

ANSA