Billie Eilish perde 100mila follower: una foto indigna sui social

Billie Eilish ha fatto decisamente arrabbiare i suoi followers su Instagram, precisamente 100mila. Tutti questi utenti hanno deciso di lasciare il suo profilo dopo aver visto una Storia. Scendendo nel dettaglio, la nota pop star statunitense ha effettuato anche lei il gioco del Post a pic of (Pubblica una foto di), secondo il quale i fan chiedono di vedere una determinata immagine o foto e loro la pubblicano.



Questo è un nuovo sistema, che ha conquistato un po’ tutti gli influencer e le star. La maggior parte l’hanno già provato con i propri follower. Ora è toccato alla Eilish eseguirlo. Alla cantante di fama mondiale un utente ha chiesto di condividere un disegno di cui va davvero fiera. A questo punto, Billie ha condiviso delle immagini che lei ha disegnato e che hanno generato malumore sul web.

Il motivo? La pop star ha risposto alla domanda del follower con alcuni disegni di parti del corpo femminile, senza veli. Questa immagine ha generato scandalo in pochissimi minuti, tanto che 100mila utenti hanno deciso di togliere il segui a Billie. La stessa cantante ha poi fatto notare quanto stava accadendo. In particolare, si è resa conto che il suo profilo social era passato da 73 milioni a 72,9 milioni. A farle notare la perdita di questi utenti è stato un fan, che ieri ha pubblicato su Twitter la notizia: in mezz’ora la Eilish ha perso ben 100mila ‘segui’, con tanto di screenshot. Ricondividendo questo tweet, Billie ha commentato la situazione, ovviamente, con ironia: “Ragazzi siete incredibili”. Scuotendo la testa, la Eilish ha fatto notare di non aver compreso la decisione di questi 100mila follower.

Ora il tutto è tornato alla normalità sul profilo ufficiale di Billie. Infatti, è possibile notare che la popstar ha nuovamente 73milioni di seguaci. Il prossimo anno uscirà il documentario sulla sua vita. Precisamente, arriverà al cinema e nelle piattaforme Apple Tv Plus dal 26 febbraio 2021. Lei stessa ha svelato di recente che sta lavorando a questo nuovo progetto, che porta il titolo Billie Eilish: The World’s A Little Blurry. Non resta, dunque, che attendere. I fan non vedono l’ora di scoprire il contenuto di questo documentario sulla giovane vita della popstar.





