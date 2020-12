Alena Seredova, feste piene di amore con i tre figli e il compagno Alessandro Nasi

La modella e influencer, circondata dalla famiglia nella sua bella casa torinese, è il ritratto della felicità. E il suo primogenito spegne 13 candeline festeggiato dal fratello e dalla sorellina

Alena Seredova trascorre le feste più belle. Circondata dall’amore dei figli Vivienne Charlotte, Louis Thomas e David Lee e del compagno Alessandro Nasi, la splendida modella e influencer 42enne è il ritratto della felicità.

TUTTI IN POSA DAVANTI ALL’ALBERO DI NATALE



La modella di origine ceca si butta alle spalle il contagio da coronavirus che l’aveva messa ko lo scorso novembre e l’aveva costretta all’isolamento. Tra le mura della sua bellissima casa torinese si gode il periodo di festa con i suoi amori. Per l’occasione anche il compagno Alessandro Nasi – solitamente allergico ai social – si mette in posa con la famiglia davanti all’albero di Natale.

LOUIS COMPIE 13 ANNI – Louis Thomas, il più grande dei due figli avuti da Alena con Gigi Buffon, spegne 13 candeline (ma sulla torta fatta in casa ne campeggia solo una, simbolica) e sorride all’obbiettivo di mamma accanto al fratello e alla sorellina di sei mesi, coccolata da tutta la famiglia. Nei suoi pagliaccetti oro o rosso, e con gli occhioni sempre sgranati, è tenerissima.





