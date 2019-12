Uomini e Donne David e Cristina, guerra a fine anno: tradimenti, insulti e chat private

David Scarantino e Cristina Incorvaia si sono lasciati subito dopo Temptation Island Vip e sebbene non si fossero detti addio proprio nel migliore dei modi, anzi, nessuno avrebbe mai immaginato che la situazione sarebbe degenerata proprio alla fine dell’anno. In fin dei conti quando una storia finisce è meglio evitare di rivangare il passato perché è un atteggiamento che porta soltanto rogne, come infatti è successo. Di cosa parliamo? Leggendo una serie di screenshot e vedendo alcuni filmati pubblicati su Instagram da entrambi, non più visibili adesso ma comunque salvati dal Vicolo delle news e da Isa e Chia, scopriamo che nelle ultime ore c’è stato uno scontro tra i due che ha coinvolto anche altre persone. Ricostruiamo subito tutto.

Uomini e Donne, Cristina non ci sta: la risposta alle accuse di David

Cristina sembra essersi indispettita quando David ha pubblicato sul suo Instagram una storia con questo messaggio: “Parli male di me, ma parli ancora di me. Sai come si intitola tutto ciò? Ossessione. Sono soddisfazioni queste”. “Dato che mi nominano – questa la risposta della Incorvaia –… Se vuoi essere al centro dell’attenzione devi essere un talento, altrimenti sei un pagliaccio”. Parole fortissime già dalle prime battute che poi sono degenerate in una sfilza di commenti pubblicati da Cristina in cui le veniva descritto David in modo decisamente negativo: “maschilista”, “narcisista che tratta male le donne” e molto altro ancora. “Qualche mese fa – questo ad esempio uno dei commenti – il tuo ex è uscito con una mia carissima amica… beh lei è stata più veloce di te! È scappata subito… lui che appare tanto bravo in pubblico… a detta di lei è finto!”. Cristina ha commentato con durezza scrivendo “Un talento c’è però… maltrattare tutti”. “Attenti a credervi indimenticabili – ha pubblicato a un certo punto –… che farete la fine delle password”. Il riferimento è chiaramente a David che è stato sommerso di insulti e che ha deciso di non sorvolare e di passare alle vie legali.

“Volevo avvisare quelle terze persone che hanno fatto dei post con insulti e calunnie varie – queste infatti le sue parole riportate dal Vicolo – che presto riceveranno mie notizie tramite il mio studio legale. Dopo aver visionato i vari screen, all’avvocato brillavano gli occhi… buone feste, leoni da tastiera”. In casi come questi forse è inutile schierarsi da una parte o dall’altra, anche perché David alla fine di Temptation Island Vip è parso piuttosto provato durante il falò quando rischiava di perdere Cristina. Se non si hanno prove a sufficienza insomma è pretestuoso fare il tifo per qualcuno, ed è altrettanto deprecabile – ma questo in tutti i casi – riempirlo di insulti: si tratta di questioni che non ci riguardano e che sebbene siano pubbliche possono essere commentate in altri modi. Cristina da parte sua si dice comunque serena: “Sono felice, in salute perfetta, ho 38 anni ma ne dimostro 28, una famiglia, amici e parenti che mi amano, una novità grandiosa nella mia vita… quindi le azioni cattive continuo a lasciarle agli altri. Non ho paura di minacce, di niente e nessuno! Anzi… Ciaone!”.

Cristina accusa David di tradimento: cos’è successo durante le feste

Isa e Chia spiega che un sito di gossip ha aggiornato i suoi follower su quanto accaduto e subito Cristina ne ha approfittato per replicare e sottolineare che forse non aveva torto quando pensava che David la tradisse: durante le feste infatti il Cavaliere si è fatto fotografare assieme a una ex del Trono Over che aveva sempre dato da pensare alla Incorvaia. “Il primo a pubblicare la storia è stato proprio Lo Scarantino – ha spiegato –! Ma non è a Napoli dalla sua schiava n. 1? (Tanto di foto di famiglia!) Quella che gli scriveva msg d’amore facendolo sentire Dio mentre stava con me? Che gli diceva io per te farei di tutto e tanto so che mi ami! E lui mi diceva che era solo una pazza psicopatica! Ecco adesso scopriamo anche che mi tradiva oltre a tutto il resto!”. “I miei dubbi sulla signora all’epoca – ha poi continuato in un altro commento – quindi erano fondati come vedete! Leggere msg d’amore folle e ora vederli insieme… 2-2 fa 4! Lei è la donna per lui perché scriveva chiaramente che avrebbe fatto la qualsiasi cosa per lui! Lo zerbino era lì messo da parte, pronto all’uso”.

