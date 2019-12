Rai3, stasera andrà in onda “Il volto delle parole”

Un agente con una missione speciale: trasmettere il sapere attraverso un simbolico viaggio nel tempo che si intreccia con la storia d’Italia. Il suo volto è quello di Alessio Boni, protagonista – nei panni di agente della Enciclopedia Italiana Treccani – della docufiction di Claudio Pisano “Il volto delle parole”, in prima tv alle 23 su Rai3. Boni ripercorre la storia epica dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani attraversandone le tre epoche cruciali – gli anni ’30, ’60 e ’90 – e guida gli spettatori in un percorso scandito da luoghi significativi e da interviste ai maggiori esponenti della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo. La narrazione è arricchita anche da materiali di repertorio esclusivi provenienti dall’Istituto Luce e dall’archivio Treccani. “Il volto delle parole” è una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Cinema.