Sandra Milo a Domenica In: “Non sono stata fedele e ne ho prese di botte. La felicità? Avere un tetto è meraviglioso”

Sandra Milo si racconta a Domenica In. Un’intervista profonda e piena di autoronia in cui l’attrice e showgirl ha messo al centro l’amore per la vita e l’intenzione di goderne a pieno ogni istante. «Sono molto proiettata nel presente. Ero sempre pronta a lasciare il lavoro e a mollare tutto per i sentimenti. In effetti ho avuto una fortuna che forse non mi meritavo, lavoro più adesso che sono vecchia, forse perché non seguo più l’amore come quando ero giovane».

La sua è stata una vita intensa, piena di successi e soprattutto di storie d’amore da film. E proprio per un regista nutriva una forte passione, sopravvissuta al tempo e alla morte di lui. La storia con il maestro Federico Fellini è durata ben 17 anni, sebbene lui fosse già sposato. Quando lui le ha chiesto di ufficializzare la loro unione, lei ha troncato inaspettatamente e inspiegabilmente: «Noi eravamo stati 17 anni insieme, un amore bellissimo e una storia clandestina che aveva escluso qualsiasi tipo di problema, ma non volevo trasformare un amore così in una storia quotidiana. L’amore può essere mortificato da queste cose, io volevo conservarlo perché mi dà la forza ancora oggi. Dovevo lasciarlo così com’era senza banalizzarlo con una vita insieme. Ho preferito chiuderlo nel momento più bello».

Federico Fellini era già sposato, ma Sandra Milo era legata anche a sua moglie Giulietta Masina: «Lo amavamo in un modo diverso ed era una donna così intelligente da capire che era impossibile avere per sé un uomo come Federico. Lui però tornava sempre da lei con tutte le donne belle che poteva avere».

L’attrice ha poi ammesso di non essere stata una donna fedele: «Anche se sei innamorata puoi avere una storia carina non impegnativa con qualcuno. Chi rinuncia a tradire è bravissimo, ma io non sono stata capace. Sono stata molto attenta a non farlo scoprire ai miei partner, ma ho preso tante botte. Come si fa a resistere alla corte».

Oggi Sandra Milo è legata a un uomo più giovane di lei che vive in Veneto, Alessandro: «Dice sempre delle cose così carine. Non ho il coinvolgimento dei sensi, tutto ha un limite, però mi piace perché se mi fanno male i piedi mi toglie le scarpe con grazia e garbo. Ho un sacco di ragazzotti che mi ronzano intorno, forse per fregarmi la borsa».

Infine, toccante è il riferimento alla felicità nelle piccole cose: «Sono una che insegue la felicità e la trova dappertutto. Ogni giorno è una cosa meravigliosa avere un tetto sopra la testa, perché può capitare a tutti di dormire per strada come le persone che incontriamo alla Stazione Termini. La vita è bella e il passare del tempo è brutto solo se non si è realizzati».

Silvia Natella, ilmattino.it