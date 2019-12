Melissa Satta è incinta, arriva una bambina: il gossip

Melissa Satta incinta di Boateng: una bambina per la coppia

Dopo il ritorno di fiamma con Kevin Prince-Boateng, Melissa Satta non ha nascosto la voglia di allargare la famiglia. E a quanto pare questo desiderio sta per realizzarsi. L’ex Velina di Striscia la notizia è stata beccata dai paparazzi di Di Più mentre faceva shopping in un negozio di abbigliamento per bambini. La 33enne è stata immortalata nel reparto dedicato ai vestiti per le femmine, dove pare abbia acquistato alcune tutine e un paio di scarpine da neonata. Ma non è tutto perché una volta fuori dal negozio la Satta ha incontrato una conoscente che le ha accarezzato la pancia. Un gesto più che eloquente, che mostra che la cicogna è di nuovo passata in casa Satta-Boateng dopo l’arrivo di Maddox, nato cinque anni fa.

In più nelle ultime foto Instagram Melissa Satta appare più rotonda del solito: la sua linea è più morbida, segno che c’è una dolce attesa in corso. Insomma, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova… Molto probabilmente la seconda gravidanza verrà svelata solo qualche mese prima del parto, come già fatto con la prima, che è stata vissuta nel massimo riserbo.

(gossipetv.com)