Francesco Facchinetti prima e dopo: “Ho fatto trapianto di capelli non chirurgico”

Francesco Facchinetti rivela di aver fatto ricorso al trapianto di capelli non chirurgico, anche detto ‘patch cutanea’. L’ex dj ed oggi manager spiega su Twitter di aver cominciato a perdere i capelli sin da quando aveva vent’anni, ragione per cui oggi, a 39, ha deciso di intervenire per tornare ad avere una chioma più folta.

Da tempo il pubblico aveva fatto caso alla chioma fluente di Facchinetti. “Tutti mi chiedono perché ho i capelli come il Re leone – dice il figlio di Roby Facchinetti in un video pubblicato via social – E’ merito di una ‘Patch cutanea’, ovvero un trapianto di capelli non chirurgico. A vent’anni ho iniziato a perderli, perché ho ereditato gli occhi azzurri di papà, ma non la voce e i capelli. Così sono andato subito in cerca di una soluzione”.

Facchinetti ha provato diverse strade, prima di approdare alla patch. “In primis l’autotrapianto – prosegue – attraverso cui ho sposato 6mila capelli da dietro la nuca a davanti. Ma è un’operazione chirurgia e, in fondo, si tratta semplicemente di uno spostamento, per cui c’è una zona che resta comunque vuota. Inizialmente sei felice, ma dopo 5 anni torni ad un altro trapianto chirurgico. Altro dolore e altri soldi. Poi, come seconda soluzione, ho provato la polvere, ma comporta problemi: sporca tutto, dalle lenzuola alle mani delle ragazze che ti accarezzano, e poi devi rimetterla in continuazione. Infine ho provato la strada delle lozioni che favorirebbero la ricrescita dei capelli, ma per me non è mai stato così”.

