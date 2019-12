Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme per Natale: la foto di famiglia da Dubai

I due ex si sono ritrovati a Dubai per trascorrere insieme al figlio Nathan le festività dopo le tensioni scaturite dal presunto flirt dell’imprenditore con la giovanissima Benedetta Bosi

Carica di significato è la foto che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram nei giorni in cui il detto ‘Natale con i tuoi’ incrementa di valore il concetto di famiglia. “Buon Natale da me Eli e Nathan Falco”, si legge a corredo del quadretto famigliare che mostra l’imprenditore insieme alla ex moglie e al figlio Nathan pronti a festeggiare il Natale a Dubai, in un’atmosfera che appare lontanissima dalle ultime tensioni che avevano incrinato i loro rapporti.

Sono trascorsi circa due mesi, infatti, dalle immagini che immortalavano Briatore in compagnia della ventenne Benedetta Bosi, e meno ancora dai duri commenti della showgirl che sul presunto flirt tra l’ex marito e la giovanissima modella aveva espresso tutto il suo disappunto. Adesso però, considerata la serenità sui volti di entrambi, ogni forma di amarezza pare superata per il bene del loro Nathan, soprattutto, al centro di uno scatto tanto apprezzato dai follower felici di ritrovarli così uniti.

