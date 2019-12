Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, Capodanno a Dubai con Stella aspettando la sorellina

L’ex velina, in dolce attesa si rilassa negli Emirati Arabi

Dopo Stella, nel 2020 nascerà la secondogenita della coppia

Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono volati a Dubai per trascorrere Capodanno al caldo. L’ex velina, 29 anni e il suo compagno, 46, saluteranno il nuovo anno sotto il caldo sole del Medio Oriente.

Come molti altri vip hanno scelto di passare quindi gli ultimi giorni del 2019 lontano dall’Italia, negli Emirati Arabi. Tra una nuotata in piscina con la piccola Stella di un anno e un po’ di shopping nei famosi centri commerciali del lusso di Dubai, la coppia si sta rilassando in attesa di dare il benvenuto alla secondogenita. Christian Vieri e l’ex velina di Striscia, infatti, hanno annunciato da poco che nel 2020 la famiglia si allargherà di nuovo, grazie alla nascita di un’altra bambina. In dolcissima attesa, la showgirl ha deciso di rilassarsi in famiglia e ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo scatto della splendida vista sul mare che si gode dalla suite dell’hotel dove alloggia con Bobo e Stella.

Gossip.it