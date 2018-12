Alle 14 torna, su Rai1, “Domenica In”

Grandi le emozioni e gli ospiti attesi per l’ultima puntata del 2018 in onda alle 14 su Rai1 con Mara Venier. Il nuovo appuntamento di ‘Domenica In’ dagli studi Fabrizio Frizzi della Dear vedrà così ospiti due grandi donne dalla forte personalità, Orietta Berti e Katia Ricciarelli; a seguire festeggiamenti per il nuovo anno che verrà con lo chef Filippo Lamantia e l’astrologo Mauro Perfetti. Non mancheranno momenti di musica con la compagnia del Musical Priscilla e il Coro Gospel Sat&B di Maria Grazia Fontana. Protagonista l’attualità e le interviste con l’attrice Giovanna Ralli già vincitrice due volte del Nastro d’Argento e la pallavolista Federica Bovolenta in studio con i suoi cinque figli.