Angelina Jolie si butta in politica

Non sarebbe la prima, e sicuramente neanche l’ultima degli attori che si sono buttati in politica o che hanno pensato di farlo. Lo ha rivelato Angelina Jolie durante un’intervista alla BBC. Il conduttore alla domanda “Ha mai pensato di buttarsi in politica?” si è sentito rispondere: “Se me lo avesse chiesto venti anni fa avrei riso, ma ora vado dove ce n’è bisogno, anche se non so se sono adatta a fare politica”. La splendida 43enne è un’inviata speciale delle Nazioni Unite per i rifugiati ed è molto attiva in questo campo. “Farò qualsiasi cosa per attuare un cambiamento, posso lavorare con i governi e sono anche in grado di lavorare con le forze armate e potrei far molto, anche se per il momento preferisco stare tranquilla”. In ogni caso non ha escluso di potersi candidare alla prossime presidenziali del 2020, dove forse sarà supportata dall’amico fraterno del suo ex Brad Pitt, George Clooney che in molti stanno attendendo che faccia il primo passo verso la presidenza degli Stati Uniti.

Roberta Damiata, Il Giornale.it