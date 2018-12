Heidi Klum si sposa con Tom Kaulitz dei Tokio Hotel

La top model, che ha 16 anni più del fidanzato, annuncia le terze nozze con un post su Instagram. Il chitarrista dei Tokio Hotel le ha regalato un anello di fidanzamento da urlo

Ho detto sì”: così Heidi Klum ha annunciato ai suoi 5,6 milioni di follower su Instagram di aver accettato la proposta di Tom Kaulitz. Con un selfie in bianco e nero che la ritrae con il chitarrista dei Tokio Hotel, e mostra in primo piano lo splendido anello di fidanzamento con tre grosse pietre, la top model ha celebrato il 24 dicembre la sua favola d’amore. La coppia tedesca ha ufficializzato il legame nel maggio scorso all’amfAR Gala al Festival di Cannes. Heidi, 45 anni, e Tom, 29, si sono incontrati al reality Germany’s Next Top Model condotto dalla modella, che è anche giudice di America’s Got Talent, e da allora non si sono più lasciati. Ma nessuno immaginava che con il giovane musicista, ex idolo delle ragazzine assieme al gemello Bill, la diva sarebbe convolata a nozze per la terza volta. Heidi, ex angelo di Victoria’s Secret e modella star degli anni 90, oltre che imprenditrice di moda, è stata sposata dal Nel 2014 chiuso con Martin, Heidi si lega al giovane mercante d’arte Vito Schnabel, un vero dongiovanni con amori che vanno da Demi Moore a Amber Heard. I continui tradimenti di Vito però spingono Heidi a lasciarlo. E a legarsi con Tom, che tutti davano per un semplice flirt. E invece arriva l’annuncio delle nozze.

Simona Movilia, La Repubblica