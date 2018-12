Il nuovo anno di Lady Gaga tra Las Vegas, le nozze a Venezia e una chitarra Swarovski

Il 2019 sarà un anno straordinario per Lady Gaga, non c’è bisogno di consultare l’oroscopo, gli indizi ci sono tutti. Intanto da ieri sera è iniziata una nuova straordinaria avventura, per un anno sarà al Park Theatre del Monte Carlo Hotel di Las Vegas con il suo nuovo show, Enigma che ripercorre dieci anni di carriera fino alle canzoni della colonna sonora di A star is born con la canzone Shallow che tutto indica sarà protagonista nella notte degli Oscar. Lo show “residency” proseguirà per i prossimi mesi alternato all’altro spettacolo di Lady Gaga Jazz & Piano con la popstar che interpreta gli standard da The Great American Songbook. Intanto per il concerto dell’ultimo dell’anno Stefani Germanotta (questo il suo vero nome) avrà una chitarra veramente speciale: il liutaio tedesco Jens Ritter ha fabbricato uno strumento con incastonati a mano 11mila cristalli Swarovski da circa 48.000 euro (oltre 54.000 dollari) che ben si intonerà con l’abito a specchio, una delle innumerevoli mise della serata. La popstar la utilizzerà per il concerto di Capodanno a Las Vegas. Ritter ha costruito chitarre per artisti americani come Prince, George Benson e per i musicisti che accompagnano cantanti come Madonna e Christina Aguilera. “Si tratta della chitarra in edizione limitata denominata ‘Sandokan’, realizzata in otto copie, e quella di Lady Gaga è la numero due”, ha spiegato il 46enne liutaio tedesco. Aspettando di vedere le nomination agli Oscar per il film con Bradley Cooper (5 nomination intanto ai Golden Globe compresa miglior canzone e miglior interpretazione femminile) un altro evento gioioso che si può prevedere nel 2019 è il matrimonio con il fidanzato Christian Carino, suo manager e con il quale ha iniziato una relazione nel 2017 dopo l’addio con Taylor Kinney. È da ottobre che si parla di nozze da quando durante una serata organizzata dalla rivista Elle, Women in Hollywood, Lady Gaga sul palco ha detto “Ringrazio il mio fidanzato Christian”. Il termine di origine francese ‘fiancé’ in inglese infatti non ammette interpretazioni, si riferisce infatti al promesso sposo o alla promessa sposa. Pochi giorni fa poi la rivista Life & Style ha annunciato che il matrimonio dovrebbe tenersi a Venezia, di cui Lady Gaga si è innamorata quando è venuta a settembre per presentare il film con Bradley Cooper, alla Mostra del cinema. Allora c’era anche l’inseparabile fidanzato e i due avrebbero pensato alla Luguna come location per le nozze che potrebbero arrivare a costare 5 milioni di dollari e vedere un parterre di star che spazia da Elton John (che presumibilmente canterà), John Legend, Taylor Swift, Stevie Wonder e naturalmente Bradley Cooper.

