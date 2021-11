Rete 4, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

Stasera, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, Mario Giordano parlerà di un tema delicato, ovvero l’introduzione del super green pass e le sue contraddizioni, raccontate con un reportage esclusivo dal Friuli-Venezia Giulia dove è già stato applicato. Verrà poi approfondito il caso di Londra dove, nonostante l’alto numero di contagi, il governo non ha introdotto nessuna forma di restrizione e non esiste il certificato verde, ma gli unici obblighi sono quelli di indossare la mascherina al chiuso e di effettuare la quarantena se si proviene da un paese estero.

Si dibatterà inoltre di virus e vaccini, con un’inchiesta esclusiva nei pronto soccorso italiani che faticano a trovare medici preparati.

Si tratterà anche del ritorno in alcune Regioni del fenomeno chiamato “Parentopoli” che vede l’assunzione in incarichi pubblici di persone con legami familiari a politici.