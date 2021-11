Pretelli “bocciato”: il suo quiz a Domenica In è un flop

Pierpaolo Pretelli non ha avuto neppure il tempo di prendere confidenza con lo studio e le telecamere di Domenica In. Il suo spazio all’interno della trasmissione domenicale di Mara Venier è stato cancellato dopo sole due puntate. Dopo il successo a Tale e quale show, la conduttrice aveva voluto premiare il talento dell’ex gieffino, dandogli uno spazio all’interno della sua trasmissione. Un quiz musicale, ironico e leggero, che a quanto pare non ha incontrato il favore del pubblico, costringendo gli autori a cancellarlo.

L’esordio a Domenica In di Pierpaolo Pretelli ha fatto molto discutere nelle ultime settimane. Dopo l’esperienza al Grande fratello vip, il modello e compagno di Giulia Salemi ha partecipato all’ultima edizione di Tale e quale show, mettendosi in mostra per le sue doti di intrattenitore. Mara Venier si è accorta di lui e lo ha voluto all’interno della sua squadra di Domenica In, offrendogli uno spazio dedicato ai quiz e alla musica. Sui social il suo esordio da conduttore non ha proprio convinto e il popolo del web si è diviso tra chi lo trovava ancora acerbo e inesperto e chi invece ne lodava la grinta e l’autoironia. Le critiche hanno colpito però anche il format ideato da autori e produzione: un quiz musicale già visto e rivisto. Le critiche si sono susseguite per due settimane, ma quando a parlare forse è stato l’auditel, Mara Venier ha dovuto fare un passo indietro. Lo spazio di Pretelli ha trovato difficoltà di inserimento in un programma già collaudato e dagli ascolti record e la conduttrice ha voluto comunicare la cancellazione a Pierpaolo Petrelli e al pubblico nell’ultima puntata. “Devo dare una grande notizia: il gioco di Domenica In condotto da Pierpaolo Pretelli era talmente bello, forte, eccezionale ce l’hanno portato via”, ha scherzato la conduttrice. Nonostante il flop record del suo spazio – nato e cancellato in sole due puntate -l’ex gieffino non abbandonerà Domenica In e la padrona di casa: “No Pretelli me lo sono tenuto, lui ormai sta vicino alla zia”. La Venier ha rassicurato i fan dell’ex velino e Alba Parietti, che in studio si è preoccupata delle sorti del collega. Pretelli dovrebbe affiancare Mara e la band nella rivisitazione del Musichiere con protagonisti gli ospiti in studio divisi in squadre.

Novella Toloni, ilgiornale.it