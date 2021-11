Gracia De Torres è diventata mamma: “Non avrei potuto immaginare niente di così perfetto”

L’attrice ha dato alla luce i suoi gemelli, un maschio e una femmina

Gracia De Torres è diventata mamma di una coppia di gemelli, un maschio e una femmina, e ha voluto condividere la gioia con i follower. Nessuna immagine dei piccolini, ma solo la foto della sua mano stretta tra quelle del marito Daniele Sandri, commosso ed emozionato. “Non avrei potuto immaginare niente di così perfetto” ha scritto l’attrice condividendo lo scatto.

“Pensavo sarebbe stato più facile. Ma niente lo è”, ha raccontato Gracia postando un’altra foto nelle storie. E poi ancora: “Sto bene, sono felicissima e piango continuamente di felicità. Appena mi riprendo un attimo vi aggiornerò tutti e risponderò a tutti i messaggi. Grazie di cuore”. Non ha svelato i nomi scelti per i piccini, ma in un post di qualche tempo fa aveva anticipato che le iniziali sarebbero state B e N.

La De Torres, annunciando la gravidanza, aveva raccontato di aver dovuto lottare contro problemi di infertilità. Ci sono voluti quattro anni per restare incinta e alla fine lei e Sandri hanno deciso di ricorrere alla fecondazione assistita. Ha rivelato di essere in dolce attesa in estate, mostrando il pancino al settimo cielo in un video social. Poi ha raccontato tutte le fasi, dalle ecografie al baby shower, senza rinunciare agli scatti sexy con il ventre nudo. Ora che può stringere tra le braccia i suoi cuccioli, la gioia è perfetta.

Tgcom24.it