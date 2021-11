Elton John e Ed Sheeran insieme per ‘Merry Christmas’. E il video è un omaggio a ‘Love actually’

Uno dei film inglesi più natalizi di sempre, Love actually con Hugh Grant, Emma Thompson e Colin Firth, è stato di ispirazione a un video che precede l’uscita della canzone di Natale di Ed Sheeran e Elton John. La canzone si intitola semplicemente Merry Christmas e uscirà venerdì 3 dicembre. Sul suo profilo Instagram il musicista ha pubblicato un video in cui bussa alla porta della popstar e con una serie di cartelli gli ricorda l’idea che lo stesso Elton John aveva avuto un anno prima di fare insieme una canzone di Natale. La citazione è da una delle sequenze più romantiche del film in cui Mark (Andrew Nicoln) veniva a bussare alla porta della moglie del suo migliore amico, Juliet (una ventenne Keira Knightley) per dichiararle il suo amore pur consapevole di non essere corrisposto. Il film di Richard Curtis è un vero e proprio cult del cinema di Natale, quintaessenza della commedia romantica britannica. Il ricavato delle vendite di questo singolo sarà dato in beneficienza alle associazioni patrocinate dai due musicisti: la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e la Elton John AIids Foundation.

