La finale di Antonino Chef Academy, tutto sui 4 finalisti e la giuria

Martedì 1° dicembre su Sky Uno andrà in onda la puntata finale di Antonino Chef Academy, lo show che consente ad un giovanissimo chef di entrare nella brigata di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi. Quattro sono i finalisti che si contenderanno il posto e saranno giudicati da una severa commissione d’esame che li sottoporrà a numerosi test, tra gli esaminatori quest’anno c’è anche Cinzia Primatesta, moglie dello chef stellato.

Dopo un percorso lungo e ricco di tante prove da superare, i quattro giovani chef finalisti dell’Antonino Chef Academy scopriranno chi tra loro riuscirà ad entrare in una delle brigate più importanti d’Italia, quella di Villa Crespi, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo, che aprirà le sue porte dopo martedì 1 dicembre, giorno in cui si disputerà la finale del noto show di Sky.

Chi sono i quattro finalisti



I volenterosi e talentuosi giovani chef che sono arrivati alla fine di questo intenso percorso didattico sono quattro, ovvero Matteo Corridori, 22 anni, originario del Lago di Como, entrato a sorpresa nel corso della seconda puntata; Enrico Fusi, 21enne di Rimini, con una forte tradizione culinaria proveniente dalla sua famiglia; Yvonne Inumerable, 22enne di Varese ma originario delle Filippine; Francesca Stabile, 22 anni, di Genzano di Roma, cosmopolita, per metà spagnola e per metà siciliana.

La giuria della prova finale

La puntata finale di Antonino Chef Academy, in prima serata martedì 1° dicembre su Sky Uno, vedrà i quattro finalisti esaminati singolarmente da una severa commissione d’esame, i cui membri sottoporranno domande e due prove pratiche ad ognuno dei giovani chef. Ad occupare il posto di esaminatore ci saranno Michelangelo Mammoliti, 2 stelle Michelin, enfant prodige della ristorazione italiana; Fabrizio Fiorani, membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani che nel 2019 ha conquistato il titolo di Asia’s Best Pastry Chef; Cristina Bowerman, una stella Michelin dal 2010, chef del Glass Hostaria a Trastevere e grande imprenditrice; e per concludere, un’ospite davvero speciale: Cinzia Primatesta, manager di successo nel campo della ristorazione e dell’hôtellerie, nonché moglie di Antonino Cannavacciuolo.

Come si svolgeranno le prove

Uno dei quattro finalisti dovrà, dopo una prima manche, abbandonare la sfida che continueranno solo in tre. Gli chef rimasti si recheranno nelle cucine di Villa Crespi, dove avrà luogo la fase finale del percorso nell’Antonino Chef Academy. Nella prima prova i tre giovani cuochi dovranno preparare la linea e cucinare durante il servizio del ristorante di chef Cannavacciuolo; al secondo test invece prenderanno parte solo i due finalisti, chiamati a presentare allo chef e al fedelissimo sous chef Simone Corbo, che li ha accompagnati in questo percorso accademico, un piatto di loro creazione. Solo chi riuscirà a conquistare la fiducia dello chef partenopeo per bravura, estro e determinazione, potrà entrare nella brigata di Villa Crespi, realizzando così il suo sogno.

Dove vedere Antonino Chef Academy

L’ultima puntata di Antonino Chef Academy, lo show prodotto da Endemol Shine Italia, è possibile vederla in prima serata su Sky Uno, ovvero canale 108 che sul digitale terrestre corrisponde al 455, nonché disponibile on-demand , visibile su Sky Go e anche in streaming su Now Tv.

Ilaria Costabile, Tv.fanpage.it