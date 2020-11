Emma Marrone eletta personaggio dell’anno ai DMA2020

A vincere il premio quest’anno è stata proprio la nota cantante; Tiziano Ferro ha assegnato il riconoscimento e non ha potuto non spendere belle parole nei confronti della collega

Emma Marrone ha vinto il premio di personaggio dell’anno ai Diversity Media Awards. A dare il lietto annuncio ci ha pensato Tiziano Ferro, ospite di questa quinta edizione del riconoscimento annuale. Ogni anno i DMA premiano i personaggi e i contenuti che hanno dato il loro contributo nel valorizzare le tematiche più importanti e delicate di questo secolo. Questa nuova edizione si è tenuta alle ore 19.30 di oggi, domenica 29 novembre, ed è stata trasmessa in live streaming su tutti i canali di Diversity. Quando è arrivato il momento di assegnare il premio del personaggio dell’anno è entrato in scena Tiziano, il quale ha ammesso che per lui è davvero un grande onore rivelare il nome della vincitrice. Il noto cantante ha speso parole bellissime nei confronti di Emma, in particolare quando ha affermato che è un dono conoscerla e poterla chiamare amica.

Sono subito arrivati i ringraziamenti della Marrone, durante la diretta di questa edizione del riconoscimento ispirato ai Glaad Media Awards. Ovviamente Emma non ha potuto non dire grazie a Ferro per le parole che ha espresso nei suoi confronti durante l’assegnazione del premio. Dopo di che, ha affermato: “Sono onorata di ricevere questo premio, un premio importante, che va dato alla persona. È stato dato alla persona non all’artista e per me vale tantissimo”. A chi dedica questo premio? Ai suoi genitori: “Se sono la donna che sono e per quello che mi hanno insegnato loro”. Inoltre, vuole dedicarlo a tutte le persone che continuano a lottare per la loro libertà e i loro ideali. Proprio a queste persone, la Marrone ha promesso che potranno sempre contare su di lei.

Emma ha ribadito di essere sempre pronta a schierarsi dalla parte di chi ha bisogno di una mano. Infine, ha concluso il suo messaggio invitando tutti a continuare a lottare “per le cose che crediamo importanti”. In nomination per questo premio, insieme alla cantante, c’erano Aboubakar Soumahoro, Ghali, Lina Wertmuller, Massimo Bottura e Vanessa Incontrada.

Melissa Greta Marchetto ha condotto la quinta edizione e con dei video collegamenti ha potuto ospitare diversi volti noti della musica e non solo: Tiziano Ferro, Heather Parisi, J-AX, Drusilla Foer, Malika Ayane, Loretta Grace, Vladimir Luxuria, Roberto Vecchioni, David Blank, Costantino della Gherardesca, Immanuel Casto, Pietro Turano, Marina Cuollo, Barbara Bonansea.

Sono stati assegnati anche gli altri premi dei Dma2020. In particolare, non si possono non citare: il miglior film italiano – Mio fratello rincorre i dinosauri; la miglior serie tv italiana – La compagnia del cigno; la miglior serie tv straniera – Euphoria; il miglior programma tv – Propaganda Live; la miglior pubblicità – OVS, Love People, Not Lables; Il miglior programma radio – Ordinary Girls; il miglior prodotto digitale – Profilo dei venti; la miglior serie kids – Barry Bees.

