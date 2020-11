Colin Firth ha un nuovo amore. E l’ex moglie Livia Giuggioli manda loro tanti cuoricini… sospetti

Lui si è separato dalla moglie dopo 22 anni e due figli. Lei ha un divorzio alle spalle e tre figlie. Si sono trovati. Mentre sui social arriva un commento dal doppio significato

Colin Firth pare abbia ritrovato l’amore dopo la turbolenta (a dir poco) separazione dalla moglie Livia Giuggioli. Quella che sembrava essere la coppia perfetta e molto british, è naufragata nel tentativo maldestro di nascondere il tradimento di lei con un giornalista italiano. E ora, l’attore si fa accompagnare a sua volta da una giornalista. Che molti hanno già ribattezzato, naturalmente, Bridget Jones.

LAVORA IN TV E GRAN DIFFERENZA D’ETÀ – In effetti, Colin Forth sembra proprio aver scelto il suo nuovo amore seguendo la storia di Bridget Jones, protagonista letteraria di Helen Fielding e interpretata al cinema da Renée Zellweger: biondina, poco appariscente, giornalista… Il profilo perfetto perché tutti facciano il parallelo tra il grane schermo e la vita reale. Colin Firth ha da poco compiuto 60 anni, mentre il suo nuovo amore ne ha 49. la differenza d’età conta poco, dicono. E così, ecco l’attore paparazzato in un parco londinese con Joanna Gosling (entrambi senza mascherina: là si può, anche se sarebbe comunque consigliabile…), giornalista televisiva della BBC. Sono sorridenti, complici, evidentemente felici insieme. Lei è stata sposata con Sir Craig Oliver, ex direttore delle comunicazioni di David Cameron e leader della campagna referendaria contro la Brexit. Nel 2014, dopo ben 18 anni di matrimonio e tre figlie, hanno divorziato. Un po’ come lo stesso Colin Firth, che poco meno di un anno fa ha annunciato la separazione dalla moglie Livia Giuggioli, dopo ben 22 anni di matrimoni e due figli. Ora entrambi voltano pagina. Con una tifosa d’eccezione…

