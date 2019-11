Rai Radio1, Tiziano Ferro si racconta a “Sciarada”

A ” Sciarada”, oggi su Rai Radio1 alle 12.30, condotta da Antonio D’Olivo, in questa puntata: il ritorno di Tiziano Ferro con l’album “Accetto miracoli”; il nuovo libro “La vita in gioco” di David Grossman; al teatro India di Roma “Furore” con Massimo Popolizio; un mega concerto per i 60 anni del flautista Andrea Griminelli. Forse il vero miracolo dei giorni nostri potrebbe essere avere fede nel prossimo. Questo l’invito di Tiziano Ferro, il filo conduttore del suo ultimo album “Accetto Miracoli”, all’interno un duetto con Jovanotti, nel brano “Balla per me”. La nuova vita, l’amore, il matrimonio, la musica pop. Tiziano Ferro, racconta tutto questo al microfono di Marcella Sullo. La ex Jugoslavia, la Israele dei primi anni Sessanta, l’isola Svalbard, nell’Oceano Artico, c’è tutto questo ne “La vita gioca con me”, il nuovo libro di David Grossman, dove lo scrittore israeliano narra la storia di una famiglia, dalla capostipite Vera 90 anni, che è stata partigiana con Tito in Jugoslavia. Anna Maria Caresta ha intervistato lo scrittore.

Un’appassionata riflessione sulla condizione dei migranti di ieri e di oggi, “Furore” , nella riduzione drammaturgica di Emanuele Trevi dall’omonimo capolavoro letterario del ‘900 di Steinbeck. Sul palco del teatro India di Roma, un coinvolgente Massimo Popolizio affiancato dalle musiche dal vivo di Giovanni Lo Cascio. L’intervista a Massimo Popolizio è di Antonella Chini.

E’ uno tra i più bravi flautisti classici italiani. Ma in realtà la sua musica va oltre il classico. Andrea Griminelli ha lavorato con Lucio Dalla, Pavarotti, Sting. Ha compiuto 60 anni: li ha voluti celebrare con una parata di stelle tra classica e pop nella sua terra emiliana. Bruno Ruffolo lo ha incontrato…