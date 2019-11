Il ritorno di Valeria Marini al Bagaglino.

Grande debutto al Salone Margherita di Roma, per “La presidente – Valeria Marini eletta al Quirinale”, il nuovo spettacolo del Bagaglino scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore di cui la showgirl sarda è la protagonista indiscussa.

“Sono emozionatissima perché è uno spettacolo in cui ho un ruolo da grande protagonista, scritto per me dal maestro Pingitore – ha detto all’Adnkronos Valeria Marini, poco prima di andare in scena – e non ci poteva essere miglior ritorno in teatro per me”.

Presenti alla serata tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui alcuni protagonisti del Bagaglino. Per Formiche.net era presente Umberto Pizzi che ha immortalato Anna Falchi, Renato Balestra, Giucas Casella, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Vittorio Cecchi Gori, Patrizia e Giada De Blank,

“Io in politica? Non penso, chi fa spettacolo non può fare politica – ha detto Marini – anche se è vero che molti politici fanno spettacolo”. Alla fine dello show, che resterà in scena fino al prossimo 23 febbraio, la Presidente Valeria troverà una soluzione che, forse, farà il bene dell’Italia: “Le donne hanno sempre una soluzione in più – ha aggiunto la showgirl – e sono molto contenta che questo spettacolo contribuisca a tenere viva l’attenzione sul Salone Margherita, un teatro meraviglioso che merita di vivere ancora per tantissimo tempo”.

formiche.net