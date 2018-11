Imbarazzo in diretta per Manuela Arcuri: “Mi lavo, giuro. Tutti i giorni”

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, Manuela Arcuri ha parlato della sua vita privata tramite alcuni oggetti personali

Manuela Arcuri è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e proprio alla conduttrice ha fatto delle rivelazioni esclusive sulla sua vita privata e professionale.

Nella puntata del 28 novembre, infatti, Manuela Arcuri si è raccontata attraverso una serie di oggetti in qualche modo legati a lei. Così, tra confessioni e dolci pensieri rivolti in primis al figlio Mattia, l’attrice si è ritrovata in forte imbarazzo quando la Balivo ha mostrato un deodorante per le ascelle. Se il gioco doveva essere quello di tirare fuori oggetti che le facessero venire in mente particolare della sua vita, cosa significa un deodorante?

“Io mi lavo, giuro, tutti i giorni! Faccio la doccia”, ha subito esclamato con ironia la Arcuri. Così Caterina Balivo ha colto la palla al balzo e ha ricordato all’attrice la celebre scena di Viaggi di Nozze in cui una giovanissima Arcuri spiegava a Jessica e Ivano – alias Claudia Gerini e Carlo Verdone – l’ultima moda in fatto di peli sotto le ascelle.

Un siparietto piuttosto divertente che in qualche momento ha messo parecchio in imbarazzo (e in difficoltà) Manuela Arcuri…

Anna Rossi, il Giornale