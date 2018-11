Fabrizio Corona e Ilary Blasi, patto per i soldi. Lite finta per i soldi

Una sceneggiata studiata a tavolino. Ricordate la lite al Grande Fratello Vip fra la conduttrice Ilary Blasy e Fabrizio Corona?

Almeno stando alla memoria difensiva presentata del fotografo perennemente al centro dell’attenzione mediatica per le sue intemperanze, il suo intervento “in trasmissione e la successiva querelle con Ilary Blasi erano evidentemente frutto di un accordo al fine di incrementare gli ascolti di una trasmissione che non stava dando i risultati sperati”.

E, infatti, chiedono gli avvocati alla corte che deve decidere il destino di Corona, se rimandarlo cioè in carcere a finire di scontare la sua pena o mantenere l’affidamento terapeutico, perché non ha ricevuto “alcuna formale denuncia” né per gli insulti alla moglie di Francesco Totti né per i danni al camper della produzione Mediaset dopo l’alterco in diretta?

Che sia andata proprio così è la versione di Corona, ma in effetti quei 35mila euro pattuiti per la partecipazione al programma hanno dato i frutti sperati dal punto di vista dell’audience: grandi ascolti su Canale 5, 826mila volte solo sul profilo Instagram di Corona. Che ogni volta che compare alza gli indici di ascolto.

Per i suoi avvocati, impegnati a contrastare la volontà del procuratore generale di Milano di rimandarlo in carcere, va distinto il personaggio pubblico da quello privato. Il primo fa quello che fa per lavoro, il secondo riga dritto e cerca di disintossicarsi dalla cocaina. Si aspetta la risposta di Mediaset e della Blasi. Ne va della sorte del fotografo, da un lato, e della credibilità del programma dall’altro.

