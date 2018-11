Jane Alexander: “Elia Fongaro è un gentiluomo”

Jane Alexander, uscita dal Grande Fratello Vip, tra l’ex fidanzato Gianmarco Amicarelli e Elia Fongaro ha scelto… Elia Fongaro. Intervistata dal settimanale “Chi”, Jane Alexander conferma: “Elia dice che molte donne avrebbero voluto fare come me? Cioè scappare con lui? (ride, ndr). Ho detto tante cose in queste settimane, forse troppe, almeno una di queste sarà successa anche ad altre persone. La reazione di Elia quando mi ha rivista? Penso che sia stato molto rispettoso, che mi abbia voluto dare il tempo di capire prima cosa volessi. Adesso si sta comportando da vero gentiluomo. Prima dovevo chiarire con Gianmarco”.

Per il suo ex, nessuna speranza: “Una volta uscita dalla casa l’ho ringraziato per non aver parlato male di me, per non avermi attaccata parlando solo dei propri sentimenti. Anch’io nella casa ho cercato di rispettarlo, probabilmente non l’ho fatto, se provo dolore per il modo corretto in cui si sta comportando”.

“Perché proprio Elia? Ho passato tanto tempo con lui, che era diverso e speciale e mi ha dato un senso di protezione che in quel momento era necessario”. In molti ancora si chiedono se tra i due ci sia stato qualcosa in più di semplici effusioni e romanticherie: “Continuo a pensare che le donne debbano vivere liberamente la sfera sessuale. Con Elia però non è stato quello, sono stata abbracciata a lui e mi sentivo bene. Se avessimo fatto l’amore si sarebbe visto”.

