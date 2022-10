Remigi si scusa con Morlacchi, Bortone e Rai: “Gesto innocente, ho rispetto per le donne”

La nota di scuse affidata ai social. Intanto la Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma ‘Oggi è un altro giorno’

“Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici. Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmissione è un altro giorno che mi hanno visto protagonista di questo evento increscioso”, scrive Memo Remigi in relazione al filmato, diventato virale sui social, in cui si vede la sua mano scivolare sul fondoschiena di Morlacchi, e a quanto comunicato dalla conduttrice Serena Bortone nella puntata di “Oggi è un altro giorno”.

“Ho lavorato in Rai per gran parte della mia carriera e conosco bene l’animus e i valori di questa grande azienda. Ci tengo però a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro. Mi scuso con Jessica se con il mio gesto ho potuto urtare la sua sensibilità e coinvolgerla, suo malgrado, in questa spiacevole vicenda”, aggiunge l’artista.

Remigi ci tiene a ricordare: “La mia storia, nota a tanti, racconta del rispetto che ho sempre avuto per il genere femminile per il quale ho scritto la maggior parte delle mie canzoni. Mai avrei compiuto un gesto che, ripeto, aveva un intento esclusivamente ludico e che non avrei mai pensato potesse essere equivocato in qualcosa di molto più grave. In tutti questi mesi abbiamo lavorato in un clima sereno, goliardico e spensierato che ci ha permesso di scherzare insieme durante le dirette del programma. Concludo rinnovando le mie scuse alla cara Jessica Morlacchi e a tutte le donne che si sono sentite offese o turbate da questo mio gesto”.