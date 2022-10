Paris Jackson pubblica il suo nuovo singolo: ecco “Just you”, ballad con sfumature grunge

Una canzone d’amore con sfumature grunge, una voce graffiata che ricorda Shirley Ann Manson, cantante dei Garbage: ecco “Just you”, nuovo singolo di Paris Jackson, primogenita dell’indimenticabile re del pop. Dopo “Lighthouse”, canzone prodotta da Butch Walker e impreziosita dalla chitarra di Mike McCready dei Pearl Jam, Paris è pronta a diventare un’artista “grande”

Paris Jackson sa perfettamente chi è. E no, non è solo la figlia maggiore di Michael Jackson. “Sono una musicista. Amo creare. Sono la persona più felice del mondo quando scrivo, registro canzoni e le suono dal vivo. È quello che faccio. Ed è tutto quello che amo” dice di lei, e della sua passione per la musica. Ereditata e trasmessale anche dal famosissimo papà, ma portata avanti in questi anni. Paris è un’artista che ama sperimentare: in “Just you”, una ballad che lei descrive come una canzone d’amore, mette anche molto grunge.

IL NUOV SINGOLO ARRIVA DOPO “LIGHTHOUSE”

“Just you” arriva dopo “Lighthouse”, singolo a cui hanno collaborato Butch Walker, musicista e produttore, e Mike McCready dei Pearl Jam: una canzone ispirata dalle musiche dei Weezer e Marvelous 3. Il suo primo album, “Wilted”, pubblicato nel 2020 con i collaboratori Andy Hull e Robert McDowell della Manchester Orchestra: ha raggiunto il primo posto della classifica iTunes US Alternative Albums e avuto il sostegno di tante testate americane, e non solo.

Tutte le canzoni già pubblicate saranno nella scaletta dei suoi prossimi concerti: Paris sarà in tour con The Revivalists per alcune date autunnali, poi tornerà a New York per un concerto il 14 novembre.