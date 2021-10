Morto Rossano Rubicondi, ex marito di Ivana Trump e concorrente di reality in tv. Era malato da tempo

Morto Rossano Rubicondi. La notizia su Twitter data da Simona Ventura che scrive: «Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio». Personaggio tv, attore e modello, è stato anche il quarto marito di Ivana Trump.

Un tumore alla pelle

A dare dettagli in più sulla scomparsa dell’imprenditore diventato anche un volto televisivo, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi: «Sapevo che aveva un melanoma, lo avevo incontrato un anno fa a cena da amici. Aveva un cerotto sulla mano. Sembrava una cosa da niente. Poi, invece, so che ha affrontato cure pesanti. Prima della pandemia, aveva avviato un progetto di ristorazione vicino a Miami. Stava aprendo un ristorante e sì era inventato il format due spaghi e una canzone: faceva cucina e canzoni a domicilio dei milionari. Era un ragazzo molto molto simpatico e molto buono. I suoi progetti erano stati fermati prima dalla pandemia, poi dalla malattia. Ultimamente si era anche riavvicinato a Ivana Trump e molti pensavano che volessero anche risposarsi ».

L’amore con Ivana Trump

Rubicondi è diventato noto dunque per la sua lunga relazione con Ivana Trump, che aveva conosciuto in un negozio di moda dove lavorava come commesso. Una storia con diversi alti e bassi, culminata anche in un matrimonio durato però solo un mese, per poi lasciare spazio comunque a un ritorno di fiamma. In Italia aveva partecipato a «L’Isola dei Famosi», nel 2008, scelto appunto da Simona Ventura. Da quel momento era diventato anche un popolare volto tv anche se negli ultimi tempi era tornato a condurre una vita più riservata, sempre negli Usa.

