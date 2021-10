“Ma un po’ di rispetto?”: la furia contro Giulia De Lellis

Non c’è pace per Giulia De Lellis, che anche quando si trova in vacanza riesce a innescare polemiche e discussioni. Il suo viaggio, che la vede da giorni in giro per l’Egitto, è finito al centro delle critiche per l’abbigliamento scelto dalla popolare influencer per visitare i luoghi sacri della Valle dei Re. Outfit che il popolo del web ha giudicato inappropriato e irrispettoso per le usanze e i costumi locali.

Così l’ultimo post Instagram, che Giulia De Lellis ha pubblicato sul suo profilo personale, è finito nel mirino degli utenti, che non le hanno risparmiato attacchi e critiche a tratti pungenti. L’influencer da alcuni giorni è volata in Egitto per una vacanza insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta. La coppia sta compiendo una crociera sul Nilo e sta visitando i posti più tradizionali e storici del Paese, a partire dall’area archeologica della Valle dei Re rinomata per i suoi templi antichi.

Un luogo dalle atmosfere suggestive che ha spinto Giulia De Lellis a condividere alcune fotografie con i suoi fan sui social network. “Questa mattina abbiamo visitato dei posti da togliere il fiato. Vi lascio qui un po’ di me, del Tempio Luxor, della Valle dei Re, e del Tempio di Karnak”, ha scritto sul suo profilo Instagram l’influencer. Immagini spensierate nelle quali lei si mostra con una t-shirt nera e un paio di shorts aderenti, modello ciclista.

Gli scatti sono stati apprezzati da molti suoi follower, ma altrettanti hanno giudicato inappropriata la scelta del pantaloncino, dando il via alle critiche: “Il posto è stupendo magari l’outfit non era proprio indicato per il luogo e il paese… e vabbe”, “Io con un pantaloncini aderenti al Cairo non ci andrei in giro”, “Posti meravigliosi… Solo l’outfit totalmente da rivedere, dovresti coprirti di più e avere rispetto per le loro usanze”, “Ma che è sto outfit cafone nei templi”. Le critiche hanno innescato una vera e propria polemica sul rispetto delle tradizioni e delle usanze soprattutto nei Paesi musulmani. Nel calderone delle critiche, però, è finito anche l’uso di filtri e programmi di foto ritocco, di cui Giulia De Lellis farebbe uso nei suoi scatti social: “Nell’ultima foto ti sei photoshoppata talmente tanto il culo che ti è sparito il braccio”. L’influencer per il momento non ha replicato agli attacchi e si gode gli ultimi giorni di vacanza.

Novella Toloni, ilgiornale.it