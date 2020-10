Tale e Quale Show Il torneo e gli altri programmi di stasera in TV 30 ottobre

La guida ai film e ai programmi in onda stasera 30 ottobre in prima e in seconda serata sui canali Rai, Mediaset, Sky e sui canali del digitale terrestre. Nel palinsesto televisivo segnaliamo “Tale e quale show il torneo” su Rai Uno e “Grande Fratello Vip” su Canale 5, e i film “Un’estate in Provenza” su Rai Movie e “Conan the barbarian” su Sky Cinema Uno.

Tra i programmi di stasera venerdì 30 ottobre c’è “Tale e quale show” su Rai Uno. Anche questa edizione del programma si è conclusa: il vincitore di quest’anno è Pago, accompagnato sul podio da Virginio e Barbara Cola. Ma la messa in onda continua: questa sera comincerà il torneo di Tale e quale show, i migliori concorrenti di questa edizione sfideranno i migliori concorrenti delle edizioni passate.

Alla conduzione del programma, come sempre, ci sarà Carlo Conti. Il conduttore, però, sarà costretto a tenere le redini della serata da casa, in quanto, nelle scorse ore, è risultato positivo al Coronavirus. Conti ha fatto sapere che sta bene ed è asintomatico, ma è in isolamento.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno la serie tv “N.C.S.I. Unità anticrimine” su Rai Due, “Titolo V” su Rai Tre, “Quarto Grado” su Rete Quattro e “Grande Fratello Vip” su Canale 5.

Tra i film di stasera 30 ottobre 2020 segnaliamo la commedia romantica “Un’estate in Provenza” su Rai Movie e il film fantastico “Conan the barbarian” su Sky Cinema Uno.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre. Vediamo cosa c’è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Tale e quale show il torneo (Programma d’intrattenimento)

23:55: Tg1 60 secondi (Programma d’informazione)

00:00: Tv7 (Programma d’informazione)

01:05: Rai News 24 (Programma d’informazione)

Rai Due

21:20: N.C.I.S Unità anticrimine (Serie tv)

22:05: The Rookie (Serie tv)

22:55: Human Nature (Documentario)

00:30: O anche no (Documentario)

Rai Tre

21:20: Titolo V (Programma d’approfondimento)

00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

01:00: Meteo 3 (Programma di informazione)

01:05: Parlamento magazine (Programma d’approfondimento)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Quarto grado (Programma di approfondimento)

00:49: Pasolini (Film biografico)

02:45: Modamania (Programma d’intrattenimento)

03:10: Tg4 – L’ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality Show)

01:00: Tg 5 – Notte (Programma di informazione)

01:34: Meteo.it (Programma di informazione)

01:35: Striscia la notizia (Programma d’intrattenimento)

Italia Uno

21:23: Freedom: oltre il confine (Programma d’approfondimento)

00:25: Nuove strade (Programma d’intrattenimento)

00:40: Komodo VS Cobra (Film d’azione)

02:35: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

21:15: Conan the barbarian (Film fantastico)

23:10: 47 metri: Uncaged (Film thriller)

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Un’estate in Provenza (Film commedia)

23:15: La moglie del cuoco (Film commedia)

Rai Premium

21:20: L’allieva (Serie tv)

23:55: Doc Nelle tue mani (Serie tv)

Rai Storia

21:15: Insieme (Documentario)

23:10: Storia del west (Documentario)

La5

21:10: Inga Lindstrom: un weekend a Soderholm (Film commedia)

23:00: Uomini e Donne (Programma d’intrattenimento)

La7

21:15: Propaganda Live (Programma di approfondimento)

00:30: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The Good Wife (Serie tv)

22:20: The Good Wife (Serie tv)

TV8

21:30: Alessandro Borghese – 4 ristoranti (Programma di cucina)

22:45: MasterChef Italia (Programma di cucina)

Real Time

21:20: BakeOff Italia (Programma di cucina)

23:00: L’atelier delle meraviglie (Reality)

Cielo

21:15: Happy Few (Film commedia)

23:15: L’orgasmo infinito (Documentario)

Nove

21:25: Fratelli Crozza (Programma d’approfondimento)

22:45: Accordi&disaccordi (Programma d’approfondimento)

Paramount

21:10: Law & Order (Serie tv)

22:00: Law & Order (Serie tv)

Iris

21:14: Scommessa con la morte (Film d’azione)

23:10: Cielo di piombo. Ispettore Callaghan (Film d’azione)

Dmax

21:25: Mega trasporti (Documentario)

23:15: I segreti delle strutture (Documentario)

Focus

21:15: Automobili: le grandi fabbriche (Documentario)

00:50: Barbarians rising (Film storico)

Top Crime

21:10: The Mentalist (Serie tv)

22:00: The Mentalist (Serie tv)

