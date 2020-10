Nove, stasera si chiude la settimana di “Deal whit it”. Interverrà Gianni Fantoni

Stasera, alle 20,15, si chiuderà la settimana di Deal whit it, lo scoppiettante game show di Nove. Come funziona il programma? Ve lo spieghiamo subito: Gabriele Corsi, con dei complici vip, sceglierà una coppia di clienti all’interno di un locale pieno di telecamere nascoste. Uno dei due riceverà la proposta di partecipare a un gioco, che gli può far fruttare fino a 2.000 euro. Per fare questo deve fare impazzire il partner, con degli ordini impartiti da Corsi. Oggi, il programma avrà come complice vip il grande comico ferrarese Gianni Fantoni.