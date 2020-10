La Rai perde pezzi: salta Bianca Guaccero a Detto Fatto. Anche lei in quarantena

Piove sul bagnato a Viale Mazzini. In Rai non sanno più dove tamponare la situazione dopo gli ultimi contagi da coronavirus (l’ultimo è Carlo Conti) e gli “incidenti” che da due mesi coinvolgono Ballando con le Stelle. L’ultima tegola riguarda RaiDue: Detto Fatto ha perso momentaneamente Bianca Guaccero. La conduttrice è in quarantena cautelativa per essere entrata in contatto con un positivo al Covid-19.

E pensare che il programma del pomeriggio era ripartito da soli tre giorni.

Detto Fatto è tornato in onda lunedì scorso, ma dopo quattro giorni di programmazione ha già subito una botta d’arresto. Tutta colpa della sospetta positività di Bianca Guaccero che, essendo entrata in contatto con una persona risultata poi positiva al coronavirus, l’ha costretta alla quarantena precauzionale. La notizia dell’assenza di Bianca Guaccero da Detto Fatto è arrivata pochi minuti prima della diretta.

La presentatrice ha spiegato la situazione collegandosi telefonicamente con Milo Infante a “Ore 14”, il nuovo format che precede Detto Fatto su RaiDue: “Purtroppo sono a casa perché sono diventata un contatto diretto di un positivo. Ora sto seguendo tutte le indicazioni datemi dai medici, ho già fatto un primo tampone e l’esito è negativo. Sto bene e non ho nulla, spero di tornare presto dalla mia squadra”. Poco dopo la Guaccero ha aperto, sempre in collegamento, la sua trasmissione, salutando il trio di conduttori che la sta momentaneamente sostituendo. La Rai con poco preavviso non ha potuto fare altro che passare il testimone a Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi che, di solito, si occupano delle rubriche.

Bianca Guaccero è poi intervenuta sui social network per rassicurare i suoi fan. Non è chiaro quando la conduttrice potrà essere considerata “fuori pericolo” dal contagio, ma intanto lei sulla sua pagina Instagram è fiduciosa: “Ragazzi sono in quarantena cautelativa… per un contatto diretto con un positivo… per ora il primo tampone è negativo! devo aspettare ancora qualche giorno per scongiurare il contagio! Vi prometto che tornerò appena mi daranno l’ok! Vi voglio bene! E grazie per il sostegno che mi avete dimostrato oggi”.

