JLo e Armie Hammer sono protagonisti di “Shotgun Wedding”, il nuovo film di Ryan Reynolds

Stando a quanto riporta in esclusiva il sito americano Deadline, Jennifer Lopez e Armie Hammer sarebbero i protagonisti del nuovo film prodotto da Ryan Reynolds, dal titolo “Shotgun Wedding“. Si tratta di una commedia romantica che, però, indaga anche le difficoltà di portare avanti un rapporto quando in una coppia subentrano una serie di problematiche, tali che potrebbero far vacillare la serenità di un matrimonio, nonostante i due coniugi siano innamorati l’uno dell’altra.

Tra i produttori del film figura anche Ryan Reynolds, l’attore americano, nonché marito di Blake Lively ha deciso di collaborare alla realizzazione di questo nuovo progetto che riporta la pop star sul grande schermo come protagonista di una commedia romantica. Nel commentare questa coppia cinematografica Erin Westerman, Presidente della produzione per Motion Picture Group della Lionsgate, che si occuperà di distribuire il film ha dichiarato: “L’irresistibile magnetismo di Jennifer e Armie, separatamente e insieme, li rende l’abbinamento perfetto per questa commedia d’azione. Sono entrambi attori incredibilmente divertenti che possono anche interpretare film dinamici, ma ciò che distingue questo film è il modo in cui la loro chimica contagiosa si impadronisce dello schermo. Non puoi staccare gli occhi da loro”. Entrambi sono reduci da due film attesissimi: Armie Hammer, infatti, è il protagonista di Rebecca, il film che ha da poco esordito su Netflix in cui condivide la scena con Lily James; mentre troviamo JLo accanto ad Owen Wilson nella commedia “Marry Me”, che a breve uscirà America.

La storia è quella di Darcy e Tom, una coppia in procinto di sposarsi, anche se già da qualche tempo i due hanno riscontrato qualche problema nella loro relazione, ma non abbastanza dal far desistere lei a rimandare il matrimonio. Come se non bastasse, poi, durante il ricevimento una banda di malviventi, introdottasi di soppiatto alla festa, prende in ostaggio gli invitati. Attraverso una serie di sfortunati eventi, i due cercano non solo di salvare le nozze e gli invitati, ma anche di superare lo stress di un rapporto che il più delle volte rischia di essere distruttivo.

Ilaria Costabile, Cinema.fanpage.it