Morgan diventa papà per la terza volta, in arrivo un bebè dalla compagna Alessandra

Marco Castoldi in arte Morgan sta per diventare papà per la terza volta. Secondo quanto rivela il settimanale Chi la compagna del cantautore Alessandra sarebbe incinta e già al quinto mese. La coppia, che ha una relazione da quasi tre anni sarebbe in attesa di un maschietto.

Primo fiocco azzurro quindi per l’artista, che ha già due figlie femmine Anna Lou, 18 anni, avuta dalla relazione con Asia Argento e Lara, che ha 6 anni ed è nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, ex concorrente di “X Factor” quando Morgan era giudice della trasmissione.

Tgcom24