Blogmeter ha svelato la lista dei top 10 youtuber italiani

Blogmeter, tramite la nuova Social Suite, ha stilato una top 10 degli youtuber Italiani più “engaging”, (con canali in lingua italiana), ordinandoli per total engagement (ovvero la somma totale di visualizzazioni, commenti, like e dislike ottenuti nel periodo di analisi) e prendendo come riferimento temporale il periodo dal 20 luglio al 20 ottobre 2018.

I primi tre posti del rating

Nella prima posizione del rating stilato da Blogmeter troviamo Sofia Scalia e Luigi Calagna, ovvero i Me contro Te, la coppia di giovanissimi youtuber che hanno conquistato bambini e genitori con i loro video esilaranti. I due si aggiudicano lo scranno più importante grazie ai 2,9 milioni di iscritti sul loro canale YouTube, pari a un total engagement di 79,5 milioni. Al secondo posto si attesta il gamer WhenGamersFail Lyon (nickname di Ettore Canu) con un total engagement pari a 78,7 milioni e 1,8 milioni di iscritti al canale YouTube. Il video più engaging nel periodo di riferimento è quello in cui Lyon sfida la fidanzata Anna (aka L’angolino di Spina) nella costruzione di una casa nel videogioco Minecraft e ottiene oltre 813 mila interazioni totali. Al terzo posto un’altra coppia: si tratta di Two Players One Console, Stefano e Veronica, entrambi gamers e famosi anche per il canale YouTube, Stef&Phere. Il total engagement del canale Two Players One Console, nel periodo di riferimento, è pari a 72,8 milioni mentre gli iscritti sono oltre 1,2 milioni.

Gli altri youtuber in classifica

Al quarto posto, con un engagement totale pari a 72,5 milioni, si posiziona SPJockey, gamer specializzato in Minecraft; mentre al quinto posto troviamo Mirko Alessandrini, alias CiccioGamer89, che sorprende non tanto per il total engagement, pari a 72 milioni, quanto per il numero di video pubblicati: ben 269 in tre mesi. Sesto posto per Stefano Lepri, meglio noto come St3pNy, che può vantare oltre 3,4 milioni di iscritti sul suo canale YouTube e nel periodo di riferimento ha guadagnato un engagement di oltre 46 milioni. Subito dopo, al settimo posto, si posiziona il gamer “senza volto” Porkmodz, famoso per i suoi video dedicati al videogame Grand Theft Auto V, che ottiene 43,2 milioni di interazioni totali, 26 delle quali con un singolo video.

Ottavo posto per lo Youtuber italiano con più iscritti: parliamo di Lorenzo Ostuni, meglio conosciuto come Favij, che guadagna un total engagement pari a 41,7 milioni e vanta oltre 4,9 milioni di fan su YouTube. Il nono posto va invece a Gianluca Rigodanza, alias iPalBoy TV, che con i suoi prank videos raggiunge la cifra di 29,6 milioni di interazioni totali. Infine, al decimo posto si classifica Federico Betti, conosciuto come MikeShowSha, che ottiene un total engagement pari 29,5 milioni grazie ai 106 video pubblicati sul suo canale YouTube nel periodo di riferimento.

Brand-news.it