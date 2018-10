Saviano a gara di haters con Cattelan

Ultimo appuntamento il 30 ottobre con EPCC a teatro

A gara di haters con uno scrittore e giornalista che sull’odio sui social può decisamente dire la sua, Roberto Saviano. Quindi un duetto con Gué Pequeno, uno dei rapper più amati del panorama musicale italiano, sul grande tormentone lanciato da questa edizione di EPCC a Teatro, la hit Broccoletti, e ancora, un confronto con un genetista che ha stampato su carta per la prima volta un vero codice genetico umano, il suo: Riccardo Sabatini. Appuntamento ricco di ospiti con Alessandro Cattelan per l’ultima puntata – martedì 30 ottobre su Sky Uno dalle 21.15 – di EPCC a teatro, il suo late night show in onda dal Teatro Parenti di Milano.

Roberto Saviano si racconterà alla scrivania di Epcc a teatro rivelando alcuni aneddoti legati alle battaglie di civiltà che da anni ormai conduce quotidianamente. In Guess my hater, con Cattelan farà a gara a chi si è imbattuto in più odio sui social: uno contro l’altro, dovranno indovinare quali insulti dagli haters ha ricevuto l’uno e quali invece erano destinati all’altro.

Ansa