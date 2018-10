In anteprima a Lucca Comics&Games, con prefazione sorella Ilaria

Il caso Cucchi in un graphic novel che arriva in libreria il 12 novembre e sarà presentato in anteprima a Lucca Comics&Games allo stand NAP 298 della casa editrice romana Round Robin che lo pubblica. E’ ‘Il Buio, la lunga notte di Stefano Cucchi’, un’opera a fumetti, con la prefazione di Ilaria Cucchi. Firmato dalla giornalista Floriana Bulfon che scrive sull’Espresso e dall’autore noir e sceneggiatore Emanuele Bissattini, con i disegni di Domenico Esposito e Claudia Giuliani, che saranno allo stand della Round Robin dal 1 al 4 novembre per il firma copie e un disegno originale, il graphic novel ricostruisce gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre 2009 nel reparto penitenziario dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma, e ripercorre l’intera vicenda processuale, lunga, complessa e ancora in corso, fino alla recente confessione di uno dei carabinieri. Ne ‘Il Buio’ anche la rabbia e il dolore di una famiglia ancora in cerca di verità e la necessità di fare luce, una volta per tutte sulla morte di Stefano, arrestato la notte del 16 ottobre 2009 dai carabinieri per possesso di stupefacenti. “La ricostruzione di ciò che è accaduto per noi è stato davvero il Buio. Il Buio in cui ci siamo trovati per tutte quelle ore e quei giorni prima di vedere il corpo martoriato di mio Fratello Stefano. Il buio durato nove anni prima che un elemento portasse alla definizione di una verità che speriamo venga presto accertata. Il potere di questo fumetto è di interpretare e descrivere anni di indagini e depistaggi che finalmente riprendono luce dopo nove lunghissimi anni. Una notte lunghissima per tutta la nostra famiglia” scrive nella prefazione Ilaria Cucchi che ha seguito la realizzazione del graphic novel che apre le porte su un’inchiesta che ha mobilitato tutta l’opinione pubblica italiana. Oltre nove anni ripercorsi all’interno delle aule di Tribunale, spiega in una nota la casa editrice, “tra presunte bugie, depistaggi, verbali “corretti” e relazioni falsificate” che sono gli elementi su cui si basa ‘Il buio. La lunga notte di Stefano Cucchi’. Il libro a fumetti sarà presentato poi il 27 novembre alla Ibs a Roma e il 5 dicembre a ‘Più libri più liberi’ alla Nuvola di Fuksas all’Eur da Ilaria Cucchi e dal direttore de L’Espresso, Marco Damilano.

Mauretta Capuano, Ansa