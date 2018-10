Giovedí tornerà, su laF, “Voglio vivere in Italia”: si parlerà di Bolzano

Simone e Anna continuano il loro viaggio alla scoperta delle province italiane incontrando alcuni stranieri che hanno scelto di vivere nel nostro Paese.

Bolzano è la sesta città protagonista dell’inedito viaggio di “Voglio vivere in Italia”, in onda su laF (Sky 135) giovedì 1° novembre alle ore 21.10 in prima tv assoluta. I couchsurfer Simone Chiesa e Anna Luciani proseguono il loro percorso lungo la penisola a bordo del loro fidato camper rosso, conoscendo persone da ogni parte del mondo che hanno scelto le città italiane per realizzare i propri progetti di vita. Nominata nel 2017 la città italiana con la più alta qualità di vita tra tutte le 110 province del Paese, Bolzano si presenta agli occhi di Simone e Anna come una città immersa nel verde e in perfetta sintonia con l’ambiente circostante capace di attrarre anche numerosi stranieri affascinati dal perfetto connubio tra un’anima cosmopolita e un ambiente intimo e rilassato. Una di questi è la finlandese Birgitta, proprietaria di un’enoteca in Piazza delle Erbe, con cui Simone e Anna scoprono i luoghi più interessanti della vita cittadina, che va ben oltre i celebri mercatini di Natale affollati dai turisti. Con l’artigiano tedesco Bertram, che a Bolzano ha deciso di aprire la sua bottega di pipe realizzate a mano, i due viaggiatori percorrono il tragitto che ogni giorno lo porta da casa al lavoro: la ciclabile Basso Altesina, una delle più lunghe e suggestive d’Europa. Al NOI Techpark, polo tecnologico dell’Università Bolzano che connette imprese, ricercatori e studenti per creare innovazione, Simone e Anna conoscono Ksenia, una ricercatrice russa che lavora nel laboratorio di tecnologia alimentare, mentre alla fondazione Lene Thun, una delle realtà simbolo dell’Alto Adige, incontrano Linda, una ragazza originaria del Kosovo che coordina i progetti di terapia creativa rivolti ai bambini ricoverati per molto tempo in ospedale. Giunta in Italia per sfuggire alla guerra civile, Linda racconta come a Bolzano abbia ritrovato una realtà simile a quella lasciata in Kosovo, vista l’esistenza di due lingue e due culture che la caratterizzano, quella italiana e quella tedesca. La tappa altoatesina di “Voglio vivere in Italia” si chiude a Merano dove l’artista e designer israeliana Tarin – che con marito e figli ha lasciato la caotica Milano per trasferirsi nella cittadina – accompagna Simone e Anna a fare un giro in bicicletta sul percorso del Sissi Tour, per visitare i masi, le tipiche case rurali della zona. Il sesto episodio del format originale laF (Sky 135) “Voglio vivere in Italia”, realizzato da EiE Film, va in onda giovedì 1° novembre 2018 alle ore 21.10 in prima tv assoluta. Per ulteriori informazioni: Mongini Comunicazione_02/8375427

