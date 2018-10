Belen e il sesso: “Conta la qualità”

Belen Rodriguez è una delle donne più belle e chiacchierate del mondo dello spettacolo.

L’ex compagna di Marco Borriello, Fabrizio Corona e Stefano Di Martino, ha da poco messo la parola fine alla sua storia d’amore con il centauro della motogp Andrea Iannone. L’argentina, insieme alla sorella Cecilia, ha recentemente confessato di essere simpatizzante per l’Inter ma di non seguire particolarmente il gioco del calcio. Belen, inoltre, è un tipo molto social e su Instagram si è ritagliata del tempo per rispondere a delle domande dei suoi follower. La Rodriguez ha risposto a diversi quesiti: “Se sono fiera di quello che ho fatto? Sì, ne vado fiera. A un certo punto non ero più entusiasta della mia vita, ho alzato il culo e sono andata a conquistare il mondo. Ci credevo talmente tanto che ci sono riuscita”.

Belen ha poi parlato del figlio Santiago:”Lavorare nello spettacolo? Potrà essere chi vorrà, mi farebbe un po’ di paura, ma la libertà è il regalo più grande che una persona ti possa donare”. L’ex di Iannone ha poi risposto a domande intime: “Il mio primo bacio? A quindici anni e senza lingua. Le mie misure? Sono alta 1,75 e peso 57 kg d’amore. Il mio numero di piede è 37. Se mi piace il sesso? A te piace il Big Mac di McDonalds? Che domande! Naturalmente sì.” Infine Belen ha parlato del suo rapporto con il sesso: “Quante volte lo faccio? Diciamo che adesso non lo sto facendo… Ma non conta la quantità, ma la qualità. Per me tanto, se lo fai con amore ancora di più, ma… La chimica è tutto. E poi bisogna essere in grado di farlo bene”.

Marco Gentile, Ilgiornale.it