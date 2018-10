Ascolti tv, vincono nuovamente i “Bastardi di Pizzofalcone”

Ancora un successo su Rai1 per la serie “I bastardi di Pizzofalcone 2”: la fiction con Alessandro Gassman, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, supera ancora i 5 milioni di telespettatori (5 milioni 245 mila) e il 22.7 di share e vince la prima serata. Su Rai2 bene l’ultima puntata di “Niagara”, condotto da Licia Colò, che ottiene 1 milione e 238 mila spettatori e il 5,5 di share. Buon risultato su Rai3 anche per la nuova serie delle inchieste di “Report”: il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha ottenuto 1 milione 501 mila spettatori con uno share del 6.1. In seconda serata su Rai1 “Che Fuori Tempo Che Fa” registra 1 milione e 247 mila spettatori e l’11,8 di share mentre su Rai3 “Prima dell’alba”, condotta da Salvo Sottile è stata seguita da 942 mila spettatori con il 6.3 di share.

Nel preserale di Rai1, il game show “L’Eredità” con Flavio Insinna è stato visto da 4 milioni 853 mila spettatori, con il 22.2 di share, mentre “I Soliti Ignoti – Il ritorno” nell’access prime time, con Amadeus alla guida, sfiora i 5 milioni (4 milioni 886 mila spettatori) con il 18,2 di share.

Nel day time da segnalare “La vita in diretta” che nella seconda parte ha raggiunto 2 milioni 31 mila e il 14.2 e su Rai3 “Geo” che ha segnato il suo record d’ascolti con 1 milione 931 mila e il 13.2.

Grande attenzione del pubblico televisivo verso l’informazione che ieri ha aggiornato continuamente la situazione del maltempo in italia. Il Tg1 delle 20 ha segnato 5 milioni 936 mila spettatori e uno share del 24; il Tg2 delle 13 ha fatto registrare 2 milioni 457 mila e il 16.2, mentre il Tg3 delle 19 ha realizzato 2 milioni 757 mila e il 13.6 saliti nelle edizioni regionali a 3 milioni 723 mila e il 16.4

Ottimo risultato tra i canali digitali specializzati per Rai Yoyo che nella fascia oraria 7 – 9 è stato il quarto canale in assoluto con il 2.7 di share.

Il gruppo Rai vince sia la prima serata con 9 milioni 797 mila spettatori e il 37.4 di share che l’intera giornata, con 4 milioni e 111 mila spettatori e uno share medio del 36,9.