Adele è la celebrity under 30 più pagata d’Inghilterra

Resta saldamente Adele la celebrity under 30 meglio pagata nello star system britannico. Lo conferma la classifica annuale aggiornata della rivista Heat che accredita ora alla cantante un patrimonio di quasi 150 milioni di sterline, con un balzo di 15 milioni rispetto al 2017.

Alle sue spalle, un altro musicista idolo dei giovani, Ed Sheeran, la cui fortuna stimata si attesta a 94 milioni; e poi l’attore Daniel Radcliffe, divenuto celebre a suo tempo nei panni di Harry Potter al cinema, quotato 87 milioni circa.

Fra i nomi in ascesa, i componenti della band degli 1D, l’attrice Emma Watson e John Boyega, protagonista dell’ultimo episodio della saga di Guerre Stellari.

A livello mondiale, invece, stando sempre alla lista di Heat, a dominare la scena fra le giovani stelle dello spettacolo e dell’intrattenimento è la 21enne Kylie Jenner, sorellastra delle Kardashian e nuovo fenomeno dei reality Usa, il cui siderale conto in banca viene indicato a qualcosa come pari a 688 milioni di sterline.

ANSA