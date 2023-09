“Tutti giocano a Reazione a Catena” in prima serata su Rai 1

Doppio appuntamento sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre con “Tutti giocano a Reazione a Catena”, in onda alle 21.25 su Rai 1 . Padrone di casa, Marco Liorni. “Reazione a Catena”, il gioco preserale di Rai 1 che “diverte e rinfresca la mente”, indossa gli abiti scintillanti della prima serata per due appuntamenti a scopo benefico che vedranno i vip e le loro famiglie giocare e divertirsi con la lingua italiana. In ogni serata si affronteranno, infatti, quattro squadre composte da personaggi famosi e amati dal pubblico, affiancati da parenti o amici. Anche loro per vincere – proprio come nell’edizione preserale – dovranno dimostrare sul campo di essere affiatati, veloci e di avere un’“intesa vincente”. Non solo: a coadiuvare i loro sforzi e far sì che la vincita finale (devoluta in beneficienza) possa essere la più alta possibile saranno presenti in studio alcune delle squadre più brave di questa stagione. Vip o meno, insomma, in studio (ma anche a casa) tutti giocheranno a “Reazione a Catena” con l’obiettivo dichiarato di divertirsi scoprendo ogni volta qualche curiosità sulla lingua italiana. Nel corso dei due appuntamenti con “Tutti giocano a Reazione a Catena”, oltre alle prove già conosciute, ci saranno nuovi momenti di gioco pensati per l’occasione come, ad esempio “La Mischia Zip”, nei quali come sempre al centro di tutto ci saranno le parole, con le loro mille sfumature di significato e le molteplici associazioni che le possono “incatenare”. Anche i giochi di “Reazione a Catena” che il pubblico già apprezza ogni giorno saranno rivestiti per l’occasione, con l’intervento diretto di ospiti speciali e di artisti di nome che canteranno in studio i loro successi. Tra le squadre “vip” che si affronteranno nel corso del primo speciale in onda il 30 settembre, sono previsti Iva Zanicchi (con la figlia Michela e la nipote Virginia), Eleonora Giorgi (con il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia), Paolo Conticini (con la moglie Giada e la Cugina Lucia De Benedittis), i “Cugini di Campagna” al completo. A esibirsi in studio, oltre agli stessi “Cugini di Campagna”, ci sarà anche Donatella Rettore. “Tutti giocano a Reazione a Catena” saranno due serate speciali in cui vedremo alla prova concorrenti d’eccezione divertendoci con loro tra parole, curiosità, musica e allegria.

Prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl, “Reazione a Catena” è un programma di Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci e di Ivo Pagliarulo, Simona Riccardi, Simona Forlini, Christian Monaco. Scritto con Giancarlo Antonini, Alessandro Venditti, Francesco Lancia, Marzia Fiori Andreoni, Paolo Fichera, Alessandra Pagliacci, Giusy Andreano, Flavio Grasso, Beatrice Moscatelli, Silvana Calcagno, Gianluca Falessi. Scenografia Flaminia Suri; Produttore esecutivo Fabio Placidi; a cura di Fausto Capitano; Regia Stefano Vicario.