The Curse, il teaser e cosa sapere sulla serie tv con Emma Stone

Aumenta la curiosità su The Curse, la nuova serie televisiva targata A24, dopo la diffusione del teaser trailer in aggiunta alle prime immagini pubblicate online pochi giorni fa.

Nella clip, breve e parecchio misteriosa, c’è un assaggio delle dinamiche tra i due protagonisti, Emma Stone e Nathan Fielder, che interpretano una coppia sposata da poco alle prese con la vita a due e con una strana maledizione che complica le cose. Ecco ciò che sappiamo sullo show in streaming dall’11 novembre su Paramount+ e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e tramite l’app su Now Smart Stick.

LA TRAMA E LE ANTICIPAZIONI NEL TEASER

Spegnere gli incendi con il sole: che significa? Ci sono più interrogativi che risposte dopo la visione del breve teaser di The Curse, comedy che si appresta al debutto questo inverno su Showtime negli Stati Uniti e su Paramount+ in Italia.

The Curse, realizzato dalla casa di produzione del film premiato agli Oscar Everything Everywhere All At Once e ideata e scritta da Nathan Fielder and Benny Safdie, entrambi anche tra i personaggi principali del cast, esplora le sfaccettature di una serie di tematiche molto contemporanee, le relazioni, la famiglia, il razzismo, il capitalismo e altre questioni molto sentite nella società americana e non solo, attraverso un uomo e una donna insieme nella vita e nella professione, che già dalle anteprime sembrano avere non pochi problemi.

Asher e Whitney Siegel, rispettivamente, Fielder e Stone, sono marito e moglie impegnati a girare un reality show che si basa sulla ristrutturazione di case in senso ecologico da rivendere ai residenti di Española, nel New Mexico. I due, che sono sposati da poco e stanno provando a mettere su famiglia, sono convinti di essere vittime di una maledizione che grava su tutti gli aspetti delle loro esistenze.

Se ne vedranno delle belle, dunque, vista la singolarità del tema e il taglio del prodotto, attuale e irriverente, che parodizza gli show di ristrutturazione di case sul genere Home & Garden Tv.

Il teaser mostra proprio i due protagonisti intenti a girare il loro reality e costretti a ripetere due volte le battute di una scena.

IL CAST CAPITANATO DA EMMA STONE E NATHAN FIELDER

I primi a vedere The Curse saranno gli spettatori della sessantunesima edizione del New York Film Festival, kermesse scelta per una speciale anteprima delle prime tre puntate del nuovo show con Emma Stone, considerata una delle interpreti del momento grazie al suo ruolo in Poor Things – Povere creature!, film vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2023.

Tra gli altri personaggi principali, Benny Safdie, che impersona il produttore televisivo del reality alle prese con i propri demoni, il candidato all’Oscar Barkhad Abdi, Constance Shulman e il candidato all’Emmy Corbin Bernsen. Emma Stone è anche co-produttrice esecutiva, Nathan Fielder ha diretto gli episodi insieme a David e Nathan Zellner.