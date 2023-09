La meravigliosa storia di Henry Sugar, la storia vera del film Netflix di Wes Anderson

Dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 e un breve passaggio in alcune sale Usa, La Meravigliosa storia di Henry Sugar arriva in streaming su Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick, dal 27 settembre.

Il mediometraggio, adattamento dal racconto omonimo di Roald Dahl, è frutto di un progetto che il regista e sceneggiatore statunitense accarezzava da molti anni, tratto da una storia vera. Ecco i dettagli.

LA STORIA VERA: DA SUGAR A KUDA BUX

Wes Anderson a Venezia ha raccontato di aver tenuto nel cassetto il progetto legato a La Meravigliosa storia di Henry Sugar per venti anni, complice la possibilità accordatagli dalla famiglia di Roald Dahl di sfruttarne i diritti. Quando ha finalmente concepito un modo per dar vita al racconto dello scrittore britannico, l’idea ha preso vita nella forma in cui lo vediamo adesso, in streaming nei Paesi in cui Netflix è disponibile.

La storia è quella di Henry Sugar, sullo schermo l’attore da Benedict Cumberbatch, che interpreta un giocatore d’azzardo pronto a mettersi alla prova e a esercitarsi per sviluppare le abilità di Kuda Bux, un mistico pakistano, vissuto agli inizi del Novecento, capace di vedere senza usare gli occhi e di altre prodezze, per questo passato alla storia come mago e illusionista.

BUX, L’UOMO CHE VEDEVA SENZA VEDERE

Sugar, un uomo ricco e ambizioso, appassionato di azzardo, dopo aver trovato per caso un diario con le memorie di un uomo in grado di vedere senza vedere, comincia ad allenarsi per maturare le stesse capacità al fine di barare con le carte.

Il film, che procede attraverso gag e una narrazione fatta di scene fantasiose e stravaganti in pieno stile Anderson, riaccende i riflettori su Bux (il cui vero nome era Khudah Bukhsh), che fu oggetto delle studio dei suoi contemporanei i quali si interrogavano sulla veridicità delle sue abilità straordinarie.

Kuda Bux aveva studiato magia in gioventù e diventò celebre negli Stati Uniti dove arrivò negli anni Trenta partendo dal Kashmir. Diventato famoso per sapere vedere a occhi chiusi o bendato ed essere in grado di camminare sul fuoco senza bruciarsi, fu osservato da scienziati e mentalisti fino alla fine della sua vita. L’uomo morì nel sonno nel 1981 ma tuttavia dopo essere diventato cieco.

IL CAST: DA CUMBERBATCH A FIENNES

La vita straordinaria di Kuda Bux è alla base del racconto La Meravigliosa storia di Henry Sugar che Dahal (autore de La Fabbrica di Cioccolato, Le streghe e Matilde) pubblicò nel 1977.

In un complicato gioco di scatole cinesi – espediente narrativo congeniale al cinema di Anderson – lo scrittore racconta la storia dell’uomo che decise di emulare le abilità del mistico pakistano per arricchirsi al casinò.

Nell’opera di Anderson, dalla durata di poco meno di quaranta minuti, figurano il già menzionato Cumberbatch, nei panni di Sugar, e Ralph Fiennes in quelli di Roald Dahl. Fanno parte del cast anche Ben Kingsley (nel ruolo del mistico pakistano), Dev Patel, Rupert Friend e Richard Ayoade, tutti in ruoli grotteschi e brillanti, magnificamente diretti dal regista di Asteroid City.