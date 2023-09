Belen Rodriguez ritorna social… con Elio Lorenzoni

Che succede a Belen Rodriguez? Elio Lorenzoni è al suo fianco come mostrano le immagini pubblicate dalla showgirl, ma lei di tanto in tanto si “assenta” dai social facendo preoccupare i fan per poi riapparire bella, sexy e soprattutto fidanzata. Anche stavolta dopo alcuni giorni di silenzio, l’argentina ricompare con alcune fotografie che la ritraggono in grande spolvero e tra queste c’è un bel primo piano del suo nuovo sensuale compagno.

Dopo le dichiarazioni tv di Stefano De Martino sulla fine del matrimonio con Belen Rodriguez ci si aspettava una reazione della showgirl. Lei non pubblicava da un po’, ma il suo recente post ha lasciato a bocca asciutta chi voleva un commento alle frasi dell’ex. De Martino ha detto che toccherà “ridivorziare” alludendo ai continui tira e molla con la Rodriguez, ma ha anche aggiunto che il suo matrimonio non è finito per un tradimento. E’ infatti recente la sua nuova frequentazione con Martina Trivelli. Cosa abbia fatto scoppiare definitivamente i due non si sa, ma è certo che Belen ha voltato pagina con Elio Lorenzoni. Ha già ufficializzato la liaison e sul suo profilo Instagram semina dettagli della presenza al suo fianco dell’imprenditore.

Le nuove foto

Belen Rodriguez sceglie un look sbarazzino, elegante ma anche un po’ impertinente per un post tanto atteso. Indossa un paio di mocassini con i calzini corti, un abitino a pois dalla scollatura intrigante, corto quanto basta per mettere in mostra le gambe seducenti. Poi infila nell’album delle foto un primo piano di Elio Lorenzoni che la guarda, come a sottolineare la presenza dell’imprenditore, e infine un video in cui ammicca e gioca con lo smartphone davanti allo specchio mostrando una mise sexy.

Attenta alla privacy

Mai come in questo periodo Belen Rodriguez appare attenta alla privacy. Mostra particolari di Elio Lorenzoni, ma è guardinga nelle uscite ed evita paparazzate e flash a sorpresa. Nemmeno per la sua festa di compleanno ha lasciato trapelare qualcosa. I follower aspettavano di vedere il party e i festeggiamenti in famiglia come era abitudine, poi hanno sospettato una fuga romantica all’estero con Elio e infine si sono rassegnati al silenzio. E’ la nuova tattica di Belen quella di mixare sapientemente scorci di vita privata e lunghe pause social? Sicuramente la nuova strategia incuriosisce…