L”Aston Martin di James Bond venduta all’asta per 3,2 milioni di euro

È la DB5 utilizzata per la scena dell’inseguimento girata a Matera

Non sarà l’iconica DB5 del 1963, quella guidata da Sean Connery in “Missione Goldfinger” e “Thunderball”, e misteriosamente scomparsa nel 1990, ma è certamente il pezzo pregiato tra i cimeli in vendita nell’asta tenutasi mercoledì da Christie’s a Londra per celebrare i 60 anni dei film 007. I proventi complessivi della vendita, oltre 6 milioni di sterline, andranno a 45 associazioni, tra cui la fondazione Carlo III, la Prince of Wales Charitable Fund e Medici senza frontiere. Si tratta di uno degli otto modelli della ‘stunt car’ utilizzata per alcune delle scene mozzafiato in “No Time to Die” girate nello splendido scenario dei Sassi di Matera nell’agosto del 2019 per il film uscito nel settembre dello scorso anno.