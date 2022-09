Dua Lipa e Trevor Noah sono una coppia? Il bacio a New York

A seguito della diffusione delle foto che ritraggono i due mentre si scambiano baci e abbracci dopo una cena a New York, i fan della popstar si interrogano sulla possibile nuova storia d’amore della cantante di Levitating

L’inizio dell’autunno sta regalando emozioni inaspettate agli appassionati di gossip che, nelle ultime ore, sono impegnati con gli interrogativi che riguardano una nuova possibile coppia dello showbiz: Dua Lipa e Trevor Noah.

La popstar britannica e il conduttore televisivo sono stati colti insieme in un ristorante della Grande Mela in atteggiamento intimo. Alla cena è seguito un saluto con tanto di baci e abbracci.

DUA LIPA E TREVOR NOAH: APPUNTAMENTO A NYC

Le foto diffuse in esclusiva dal Daily Mail avranno certamente lasciato di stucco i fan di Dua Lipa i quali, pur seguendo la cantante londinese in ogni sua mossa, non avevano assolutamente idea che la ventisettenne potesse avere qualche interesse verso il noto presentatore del Daily Show.

A loro volta, gli esperti di cronaca rosa, stanno iniziando ad approfondire il legame tra i due che lo scorso mercoledì sono stati colti insieme in quello che potrebbe essere definito un appuntamento romantico.

Le immagini ritraggono Dua Lipa e Trevor Noah insieme da Miss Lily’s, in un ristorante dell’East Village. La cronaca riferisce che i due si sono seduti in una posizione appartata del locale e hanno consumato la cena sedendosi l’uno accanto all’altra.

LA CENA CON BACI E ABBRACCI NELL’EAST VILLAGE

DailyMail.com riferisce che il cantante e il conduttore televisivo – che nelle ultime ore ha fatto sapere di lasciare la guida del format che ha condotto per sette anni – sembravano molto affiatati e deliziati dalla reciproca compagnia e che, una volta usciti, hanno fatto una breve passeggiata durante la quale si sono fermati per abbracciarsi. L’uscita è terminata con un bacio sulla guancia e un altro abbraccio.

Gli ammiratori di Dua Lipa, dunque, sognano sull’inizio di una nuova storia d’amore per la cantante la cui vita sentimentale è stata animata da relazioni con altri personaggi pubblici le cui cronache hanno fatto appassionare i fan. In attesa di ulteriori aggiornamenti, fa già discutere la differenza di età tra i due: Dua Lipa ha da poco compiuto ventisette anni mentre Trevor Noah, classe 1984, ha trentotto anni.