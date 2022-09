Ambra Angiolini su Massimilano Allegri: “Dodici mesi di psicoterapia per lui”

Lancia l’ennesima frecciatina in tv diretta al suo ex, e aggiunge: “Finalmente sono guarita”

Ambra Angiolini non perde occasione per mandare frecciatine all’indirizzo del suo ex, Massimiliano Allegri. La loro storia è finita in maniera traumatica e burrascosa, pare per un tradimento di lui, e lei in tv si lascia sfuggire: “Ho fatto dodici mesi di psicoterapia visto il mio ultimo ex”.

Ambra Angiolini fa parte del cast dei giudici di “X-Factor” insieme a Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico. Al termine dell’esibizione di uno dei candidati, che aveva rivolto al suo indirizzo avances anche poco velate, lei ha commentato scherzando: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente”. Poi ha aggiunto: “Ma oggi, grazie a te, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”. Non nomina Massimiliano Allegri ma il riferimento non è passato inosservato.

Le frecciate per Massimiliano Allegri

Non è la prima volta che Ambra Angiolini tira frecciatine velenose all’allenatore della Juve. Già l’anno scorso, durante la trasmissione “Michelle Impossible” aveva commentato con Michelle Hunziker la sua storia d’amore dicendo: “Mi sono proprio sbagliata”. E in un’intervista al Corriere della Sera aveva definito la fine del suo rapporto con Francesco Renga (da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo): “L’unico vero fallimento che riconosco”, come a dire che il naufragio della relazione con Massimiliano Allegri fosse solo un piccolo incidente di percorso.

Un nuovo amore per Ambra Angiolini

La puntata del talent in cui Ambra Angiolini ha lanciato la stoccata contro Massimiliano Allegri è stata registrata in estate, come quella in cui si è definita single. Negli ultimi mesi le cose per lei sembrano cambiate. Il settimanale Diva e Donna l’ha paparazzata a spasso nella notte romana con Francesco Scianna, con cui il feeling è evidente. Si guardano negli, occhi, si toccano e i volti si sfiorano mostrando grande complicità. Dodici mesi di psicoterapia avranno sicuramente dato i loro frutti, ma non c’è niente di meglio di un nuovo amore per dimenticare l’ex…