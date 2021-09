Rai2, stasera andrà in onda “Con Air”

La Con Air è la divisione del servizio federale americano addetta al trasporto aereo dei detenuti da una parte all’altra del paese per i motivi più diversi. Cameron Poe, appena scarcerato per buona condotta, viene imbarcato su uno di questi voli. E’ atteso dalla moglie Tricia e dalla figlioletta che non ha mai visto e vuole pensare solo al proprio futuro, ma purtroppo per lui si trova a viaggiare insieme ai peggiori delinquenti del sistema penale statunitense. Quando il volo è cominciato da poco, Cyrus Grissom, genio criminale, mette in atto un dirottamento meticolosamente progettato. A terra il sergente Vince deve fronteggiare la situazione e nello stesso tempo impedire di applicare la direttiva dei superiori che vorrebbero drasticamente far esplodere l’aereo.

E’ la trama di “Con Air”, l’action firmato Simon West, con un cast stellare composto da Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich e Steve Buscemi, in onda su Rai2, in prima serata, alle 21.20, su Rai2.